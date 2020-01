Andreas Linne

Eberswalde/Frankfurt (Oder) (MOZ) Sowohl die Staatsanwaltschaft Frankfurt/Oder als auch die Polizei ermitteln nun von Amts wegen gegen die Eltern der drei Kinder, die kurz vor Weihnachten aus einer Eberswalder Wohnung geholt worden waren.

Ein fünfjähriges Mädchen liegt wegen seines gesundheitlich angegriffenen Zustandes noch im Immanuel Albertinen Klinikum Bernau. Die beiden älteren Geschwister nahm das Jugendamt Barnim in Obhut. Das Mädchen sei zwei Jahre sich selbst überlassen worden, ähnlich „wie Kaspar Hauser“, berichtete die MOZ am 11./12. Januar 2020. In der Weihnachtszeit sei es dem Landkreis Barnim zufolge unter Mitwirkung des Jugendamts in eine Klinik eingeliefert worden.

Abhängig von der Schwere des Tatvorwurfs, so der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Ingo Kechichian, werde nicht immer sofort die Polizei oder Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Nun aber - nach den Berichten der MOZ – werde ermittelt. „Es geht zunächst darum, Informationen zu sammeln und zu ermitteln, warum uns das Jugendamt Barnim nicht eingeschaltet hat“, so Kechichian.

Polizeisprecher Stefan Möhwald ergänzte: „Wir ermitteln als Polizei nun von Amts wegen Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht.“ Bisher bezögen sowohl Staatsanwaltschaft als auch Polizei alle Informationen aus der Presse.Im Landratsamt Barnim arbeitete die Führungsspitze auf Hochtouren. Noch gab es keine neuen Erkenntnisse aus der Kreis-Behörde.