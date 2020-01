Brandenburg an der Havel

Brandenburg an der Havel Sonntagnacht brannte ein Pkw am Wiesenweg vollständig aus. Zeugen alarmierten die Polizei gegen 1.30 Uhr, die Feuerwehr konnte das Fahrzeug schnell ablöschen.

Das Fahrzeug war den Polizeibeamten bereits bekannt: bereits am am 4. Januar wurde das Auto im Straßenverkehr festgestellt, daentstempelte Kennzeichen am Fahrzeug angebracht waren. Weiterhin hatte die Fahrzeugführerin keine gültige Fahrerlaubnis, sodass der Pkw vor Ort abgestellt wurde.

Hinweise zu Tatverdächtigen der Brandstiftung sind bisher nicht bekannt. Zeugen teilten zwei männliche Personen mit, die sich in der Nähe des brennenden Fahrzeuges aufgehalten hätten. Sie konnten jedoch nicht mehr angetroffen werden. Eine Strafanzeige wegen Brandstiftung wurde aufgenommen.

Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zur Straftat geben? Hinweise können bei der Polizeiinspektion Brandenburg unter der Telefonnummer 0338/5600 oder über Internet www.polizei.brandenbug.de gegeben werden.