Martin Terstegge\BRAWO

Berlin Mit einer 25:28-Niederlage mussten die Handballer des SV 63 Brandenburg-West am Sonnabend ihre Heimreise von der Partie bei der SG OSF Berlin antreten, was die Laune bei Trainer Sven Schößler aber nicht sonderlich trübte. "Mit dem Ergebnis bin ich natürlich nicht zufrieden, doch die Mannschaft zeigte einen gute Auftritt und dass ist, was mich positiv stimmt, in Hinblick auf die zukünftigen Aufgaben", sagte der West-Coach,

Die Brandenburger gerieten rasch mit 0:5 in Rückstand. Das lag aber nicht daran, dass die Mannschaft sich noch im "Tiefschlaf" befand, sondern mit Pech im Abschluss. Die Pfosten- und Lattentreffer konnten die Schöneberger für schnelle Gegentore nutzen. Nach nicht einmal sechs Minuten nahm Sven Schößler seine erste Auszeit, um sein Team wieder zu beruhigen.

Dass half, mit dem ersten Torerfolg kam die Sicherheit zurück bei den West-Spielern. Vor allem Philip Kryszon und Magnus Wybranietz sorgten mit ihren Treffern, dass die Gäste in der 20. Minute zum 9:9 ausgleichen konnten. Einige Unkonzentriertheiten kurz vor der Halbzeit kosteten eine bessere Ausgangslage, die Berliner nahmen eine 16:12-Führung mit in die Pause.

Im zweiten Durchgang zog sich das Wechselspiel zwischen den beiden Teams fort. Die Gäste kämpften sich zum Unentschieden, oder knappen Rückstand mit einem Tor heran, anschließend setzten sich die Hausherren wieder ein wenig ab. Trotz vorhandener Möglichkeiten gingen die Brandenburger nie in Führung, sehr zum Leidwesen von Trainer Schößler: "Wenn die Schöneberger einmal in Rückstand geraten wären, dann wären die eingeknickt."

Doch so blieb es eine enge Partie bis in die Schlussphase. Beim Stand von 25:27, 50 Sekunden vor dem Abpfiff, nahm Schößler den Torwart heraus. Vorn wurde Michael Habermann hart attackiert, nach Meinung der Schiedsrichter aber regelkonform und die Gastgeber trafen ins verwaiste Tor zum 28:25-Endstand.

"Das Ergebnis ist sicherlich zu hoch ausgefallen, aber es ist, wie es ist. Wir hatten den einen oder anderen Fehlversuch zu viel, technische Fehler sind uns kaum unterlaufen, deshalb standen wir mit leeren Händen da. Ich habe der Mannschaft aber gesagt, sie soll sich an ihrer Leistung aufrichten, denn die war stark. Jetzt kommt Greifswald, doch wir spielen Zuhause und da muss man uns erst einmal schlagen", warf Sven Schößler einen Blick voraus.

An diesem Sonnabend (18. Januar/18 Uhr) ist die SG Uni Greifswald/Loitz zu Gast in der West-Halle. Auch die Mecklenburger starteten mit einer Niederlage ins neue Jahr, sie verloren daheim gegen den LHC Cottbus mit 26:28.

SV 63 West: Benkendorf, Müller, Wybanietz 8/3, M. Schößler 3, Witt, Nhantumbo, Heuer, Meysel, Mandeler, Habermann, Fleischer 2, T. Kryszon 1, P. Kryszon 8, Ackermann 3.