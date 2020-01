Manuela Bohm

Premnitz (MOZ) Fernwärme ist wohl den meisten Havelländer in derart bekannt, dass ein Heizkraftwerk innerorts Wärme an mehrere Haushalte im gleichen Ort liefert. Zwischen Premnitz und Brandenburg soll eine Fernwärmeleitung entstehen, die Wärme von der Abfallverwertungsanlage des Premnitzer Unternehmens EEW Energie from Waste GmbH in Haushalte in Brandenburg/Havel transportieren soll.

Was wie ein Pionierprojekt anmutet, ist nicht einmalig in Deutschland. Vorbilder finden die Ideengeber, Geschäftsführer der Stadtwerke Brandenburg/Havel, Gunter Haase und des Abfallverwerters in Premnitz, Klaus Piefke, bereits. Ein Großkraftwerk in Mannheim versorgt Haushalte in Speyer über eine 21 Kilometer lange Trasse. Aachener Haushalte werden u.a. von einem 25 Kilometer entfernten Kraftwerk in Weisweiler mitversorgt.

"In drei öffentlichen Veranstaltungen werden die Stadtwerke Brandenburg an der Havel GmbH & Co KG das Projekt vorstellen und möchten allen Betroffenen und Interessierten die Möglichkeit geben, sich ein Bild vom aktuellen Planungsstand zu machen", heißt es in Informationen der Stadt Premnitz zum Thema. Eine Veranstaltung findet am Montag, 20. Januar, in Premnitz statt. Bürger können sich zwischen 15.00 und 18.00 Uhr im Speisesaal der Oberschule informieren. Mit Ansprechpartnern der Stadtwerke sowie dem Umweltplaner und dem technischen Planer können die Premnitzer ins Gespräch kommen.