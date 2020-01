Jörg Matthies

Angermünde (MOZ) Der Blick auf die Tabelle hat im Grunde bereits jegliche Bedeutung für Angermündes Handballerinnen verloren. "Wenn wir auf die Punktstände gucken, wissen wir, dass der Klassenerhalt kein Thema mehr sein kann. Wir sind uns dieser Realität bewusst – aber das Team will weiter Spaß an den Begegnungen mit den durchweg leistungsstarken Mannschaften haben." Und trotzdem ärgert sich HCA-Coach natürlich auch über so manche Dinge in den Partien der Uckermärkerinnen.

27 Auswärtstore sind okay

"Wir machen einfach zu viele Fehler – bei Abspielen, auch mal einfach beim Fangen von Bällen", erläutert Denny Reinicke. Und wenn es dann einen Kontrahenten wie diesmal die Reinickendorfer Damen gibt, die fast hundertprozentig solche Fehler eiskalt bestrafen, dann kommt auch schon mal ein wenig schmeichelhaftes Endergebnis von 27:45 heraus. "Aber wir haben auswärts 27 Treffer erzielt – das ist okay. Und wir haben in beiden Halbzeiten auch gut zehn Minuten lang wirklich eine ordentliche Leistung geboten, sodass man insgesamt nicht unzufrieden sein konnte."

Er dachte hier wohl insbesondere an die Auftaktphase der Partie, als die Gäste nach Elisa Dahlkes Doppelschlag zum 0:2, zwei weiteren Dahlke-Treffern sowie Toren von Franziska Wein (2) und Petra-Sina Hahne ein überraschendes 4:7 herausgeworfen hatten. Mehr und mehr – so sahen es Spielerinnen und Trainer – wurde die Begegnung dann erneut zu einer "Generationenfrage", wie es Denny Reinicke nennt. Wenn man einem topfitten Kontrahenten gegenübersteht, der in vielen Fällen beinahe eine U-21-Truppe darstellt, dann ergeben sich im Spielverlauf zwangsläufig für uns Nachteile in Sachen Kondition und Konzentration." Längere Abschnitte, wie auch jetzt in der Hauptstadt wieder, könne man solide und routiniert dagegenhalten. Doch irgendwann seien eben im Saisonverlauf viele Partien zu Ungunsten der Uckermärkerinnen gekippt. Fehler sind Gift!

Am Sonnabend glichen die Füchsinnen nach gut 16 Minuten zum 8:8 aus, um schließlich mit einer klaren 19:11-Führung in die Halbzeitpause zu gehen. Drei Minuten nach Wiederanpfiff war der Gäste-Rückstand erstmals zweistellig (23:13), am Ende standen 18 Treffer Unterschied zwischen den Kontrahenten im Protokoll.

Sonntag nächstes Heimspiel

Kommenden Sonntag (14 Uhr) empfängt der HCA das Team von VfV Spandau. "Im Hinspiel haben wir ein richtig gutes Match gezeigt, nur 19:23 verloren. Vielleicht geht ja was?", hofft Reinicke im Vorfeld. Eine gut gefüllte Halle könnte dabei helfen.

Oberliga Ostsee-Spree

1. Pfeffersport Berlin 14 386:306 25: 3

2. Rostocker Handball Club 14 392:295 24: 4

3. Grün-Weiß Schwerin 14 368:346 19: 9

4. HV Grün-Weiß Werder 14 355:312 18:10

5. VfV Spandau Berlin 14 374:298 17:11

6. Füchse Reinickendorf II 14 384:344 17:11

7. BFC Preussen 14 334:336 14:14

8. Fortuna Neubrandenburg 14 391:394 14:14

9. Berliner TSC 14 320:353 12:16

10. SG OSF Berlin 14 320:359 9:19

11. HSG Neukölln Berlin 14 322:361 9:19

12. Pro Sport Berlin 14 319:373 9:19

13. MTV Altlandsberg 14 300:358 7:21

14. HC Angermünde 14 303:433 2:26