Persönliches: Mein Name ist Leonard Groß und ich wurde am 7. November 1993 in Bonn geboren. Nach mehreren Umzügen, u.a. in die USA und in die Schweiz, studierte ich den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre an der Technischen Hochschule Brandenburg (THB) von September 2015 bis September 2018 und wurde als Bester meines Jahrgangs graduiert. Anschließend entschied ich mich dazu, ein "Gap Year" einzulegen und absolvierte ein Praktikum in der Wirtschaftsprüfung und absolviere aktuell ein zweites Praktikum bei einem Autohersteller, ehe ich zum Wintersemester in mein Masterstudium starte. In meiner Freizeit treibe ich gerne Sport, reise gern und bilde mich in den unterschiedlichsten Themengebieten weiter. © Foto: privat