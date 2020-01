Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Es war eine der größten Partys, die Hennigsdorf gesehen hat: Am 13. Januar 1990 fiel die Mauer zwischen Stolpe-Süd und Heiligensee. Von bis zu 30000 Feiernden war damals die Rede. Drei Jahrzehnte später ist diesem geschichtsträchtigen Ereignis eine Ausstellung gewidmet. Am heutigen Montag, 13. Januar, wird um 18 Uhr im Hennigsdorfer Bürgerhaus, Hauptstraße 3, die Ausstellung "Wieder vereint" eröffnet. 30 ausgewählte Fotos, dazu Zeichnungen und Erinnerungsstücke aus der Zeit des Mauerfalls. Zur Vernissage wird außerdem ein Film gezeigt, den der heutige Vize-Bürgermeister Martin Witt im Januar 1990 drehte. Einige damalige und vielleicht auch noch heutige Bewohner von Stolpe-Süd dürften sich darin wiederfinden. Außerdem gibt es eine Zeitzeugenrunde, in der der damalige Reinickendorfer Bürgermeister Detlef Dzembritzki, der Nieder Neuendorfer Ralf Nikolai, die Hennigsdorferin Renate Fritzsch und Hildegard Schünemann aus Frohnau von ihren persönlichen Erinnerungen erzählen. Der damalige Vorsitzenden vom Rat des Kreises Oranienburg, Dirk-Uwe Michaelis, musste aus Krankheitsgründen kurzfristig absagen.

Der Eintritt ist frei, jeder ist herzlich willkommen. Und wie vor 30 Jahren gibt es auch heute Schmalzstullen und Glühwein.