Manuela Bohm

Havelland (MOZ) Der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost in Berlin und Brandenburg startet eine Verlosungsaktion: Blut spenden, Leben retten und eine Wellness-Reise gewinnen. So lautet das Motto für alle Blutspender, die ihre Spende beim DRK in dem Zeitraum bis zum 31. März auf einem Termin in Berlin oder Brandenburg leisten. Sie können an der Verlosung einer Wellness-Reise für zwei Personen mit zwei Übernachtungen, inklusive Frühstück teilnehmen. Das Teilnahme-Los erhalten interessierte Blutspender beim jeweiligen DRK-Blutspendetermin.

Blutspender sind Lebensretter, denn für viele Erkrankungen gibt es keine Alternative zu einer Behandlung mit aus Spenderblut gewonnenen Präparaten. An jedem Werktag benötigt der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost in den Regionen Berlin, Brandenburg, Hamburg, Sachsen und Schleswig-Holstein rund 1.750 Blutspenden, davon allein in Berlin und Brandenburg 600, um die Patientenversorgung mit den lebensrettenden Blutpräparaten kontinuierlich gewährleisten zu können. Mit einer Blutspende kann bis zu drei Schwerkranken oder Verletzten geholfen werden.

Blutspender müssen mindestens 18 Jahre alt und gesund sein. Bei der ersten Spende sollte ein Alter von 65 nicht überschritten werden. Bis zum 73. Geburtstag ist derzeit eine Blutspende möglich, vorausgesetzt, der Gesundheitszustand lässt dies zu. Bei einer ärztlichen Voruntersuchung wird die Eignung zur Blutspende jeweils tagesaktuell auf dem Termin geprüft. Bitte zur Blutspende den Personalausweis mitbringen!

Blutspenden sind in unserer Region am 28. Januar in Rhinow, bei der AWO Rhino, Ernst-Thälmann-Straße 30 von 15.30 bis 18.30 Uhr möglich, ebenso am 3. Februar in Friesack beim Gemeinschaftswerk Soziale Dienste, Poststraße 13, von 15.00 bis 19.00 Uhr und am 7. Februar in Rathenow, in den Räumen der Lebens-, Alters- und Behindertenhilfe in der Schopenhauer Straße 18c, von 14.00 bis 17.30 Uhr.

Weitere Termine und Infos unter www.blutspende.de.