Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Eine Gewalttat in der Nacht zu Sonntag in Oranienburg hat neben der Polizei noch weitere Behörden auf den Plan gerufen. Denn die Tat geschah in einem Haus mit überbelegten Wohnungen, in denen vor allem Ausländer lebten.

Wie die Polizei am Montag berichtete, hatte am Sonntagmorgen in dem Haus an der André-Pican-Straße ein 31-jähriger Kasache auf einen 32-jährigen Usbeken im Brustbereich eingestochen. Anlass: Der Usbeke hatte sich über Lärm beschwert, den der Kasache zu später Stunde in der Küche der Gemeinschaftswohnung verursacht hatte. Andere Bewohner hatten den Usbeken laut Polizei nach dem Messerangriff aus der Situation befreit, zur Star-Tankstelle an der Berliner Straße gebracht und von dort Polizei und Rettungsdienst alarmiert.

Der Usbeke wurde nach Auskunft von Polizeisprecherin Dörte Röhrs schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und stationär im Krankenhaus aufgenommen. Der Kasache wurde festgenommen. Bei ihm wurde neben einem kasachischen auch ein slowenischer Pass gefunden, weshalb gegen ihn nicht nur wegen gefährlicher Körperverletzung, sondern auch wegen Urkundenfälschung ermittelt wird.

Bei der Erkundung des Tatortes stellte die Polizei fest, dass in der betroffenen Wohnung zwölf, in der Nachbarwohnung sogar 14 Menschen lebten. "Die Drei-Zimmer-Wohnungen waren völlig überbelegt", sagte Dörte Röhrs. Die Polizei informierte deshalb auch Zoll und Stadtverwaltung, die nun überprüfen sollen, ob die Wohnung womöglich illegal an Ausländer vermietet wurde. Zum Aufenthaltsstatus der Bewohner konnte die Polizei zunächst nicht viel sagen. Der Usbeke soll sich mit einem gültigen Touristenvisum im Land aufhalten, bei einem anderem Bewohner sei zudem ein gültiges Rückflugticket gefunden worden. Inzwischen ist auch die Ausländerbehörde des Landkreises mit den Überprüfungen des Falls betraut.