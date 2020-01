Th. Messerschmidt

Jeserig (BRAWO) Mit einem ständig auflodernden Winterfeuer ist die Freiwillige Feuerwehr Jeserig ins Jubiläumsjahr gestartet. Gegründet im Jahr 1930, steht im Sommer der 90. Geburtstag bevor, der mit einem ausgedehnten Sommerfest gefeiert wird. Etwas kleiner, aber umso gemütlicher war der Jahresauftakt an der großen Feuerschale, in der immer wieder ausgediente Weihnachtsbäume aufloderten. Wer einen mitbrachte, bekam dafür einen Glühwein gratis im Gerätehaus. Dort waren auch Bier und Alkoholfreies zu haben sowie aus der Gulaschkanone deftiger Erbseneintopf, der fast schon als Delikatesse gilt. Derweilen ebenfalls am 11. Januar in Groß Kreutz die Weihnachtsbäume beim "Neujahrsfeuer" ein letztes Mal aufgeleuchtet haben, werdenerst zum Feuerschale, Grill und Glühweinkessel angeheizt.