Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Nun ist sie zwar bereits beendet, doch kurz vor der Finissage der Krippenaustellung in der Sankt-Marien-Andreas-Kirche schenkte Christine Fahlenberg dem Förderkreis zum Wiederaufbau der Sankt-Marien-Andreas-Kirche eine Weihnachtskrippe, die nur aus gestrickten Figuren besteht. Die Strickfrauen Rathenow fertigten die Figuren an. "Es sind wirklich kleine Kunstformen entstanden", lobt Heinz-Walter-Knackmuß vom Förderverein. Bei den Heiligen Drei Königen findet man Perlen in die Kronen eingestrickt. Das Jesuskind liegt in einer Krippe aus Wollfäden. Maria hat sogar einen Heiligenschein gestrickt bekommen. Es ist ein klassisches Krippentableau entworfen worden mit Maria, Joseph, dem Jesuskind, den Heiligen Drei Königen, den Hirten mit einem Schaf und Ochs und Esel. "Im Katalog hat diese Wollkrippe die Nr. 92 erhalten. Der Förderkreis bedankt sich für das Geschenk", so Knackmuß weiter.