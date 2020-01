Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) "Die Stadtverwaltung wird im Rahmen eines Prüfauftrages beauftragt, weitere Flächen für künftige Gewerbe- und Industrieansiedlungen zu identifizieren. Insbesondere sollen dabei größere zusammenhängende Flächen aufgezeigt werden. Ein Untersuchungsschwerpunkt soll dabei der Bereich südlich Schmerzke Richtung BAB 2 sein", so lautete die Beschlussvorlage, die die Fraktion Freie Wähler den Stadtverordneten in der Januar-Sitzung ans Herz legt. Zuvor muss die Vorlage drei Ausschüsse passieren, angefangen beim Wirtschaftsausschuss bis hin zum Hauptausschuss.

Während man auch im Stadtteil Kirchmöser auf die durch Tesla (Grünheide), BER (Schönefeld) und Batteriefabrik (Ludwigsfelde) entstehende Sogwirkung hofft und somit auf die Vermarktung des Gewerbegebietes Süd (s.S.3), liegt für Brandenburg an der Havel eine Flächenerweiterung in Schmerzke nah. "Eine aktuelle Bestandsaufnahme ergibt, dass die bislang ausgewiesenen Flächen in Gewerbe- und Industriegebieten fast vollständig vergeben sind. Dabei ist ebenso festzustellen, dass die Nachfrage nach Ansiedlungsflächen steigt", heißt es bei den Freien Wählern begründend. Und: "Will unsere Stadt an dem wirtschaftlichen Aufschwung teilhaben, müssen weitere, insbesondere größere Flächen für Industrie und Gewerbe ausgewiesen werden. Von besonderem Interesse sind dabei Flächen in Autobahnnähe. Der Prüfauftrag soll die Verwaltung veranlassen, geeignete Flächen zu identifizieren und Entwicklungspotentiale aufzuzeigen. Dies soll zeitnah erfolgen." Laut Beschlussvorschlag bis April 2020.