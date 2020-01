Manuela Bohm

Neustadt/Dosse (MOZ) Was macht eigentlich der Plänterwald? Verlassen, mitten im Wald und doch im Herzen der Millionenmetropole Berlin befindet sich der Spreepark Plänterwald, der frühere VEB Kulturpark Berlin. Christopher Flade lädt ein zu eine Zeitreise in Wort und Bild in den einst einzigen ständigen Freizeitpark der DDR. Der Spreepark-Experten kommt am 19. Januar in Olafs Werkstatt nach Neustadt/Dosse.

Wie im Dornröschenschlaf liegt er heute da - der Spreepark Pläntrewald. Gräser wachsen durch Achterbahnschienen, das Riesenrad dreht sich langsam quietschend im Wind, zerschlagene Dinosaurierfiguren liegen verwittert am Boden – was klingt wie die Einleitung zu einem Gruselroman, ist in Berlin seit mehr als einem Jahrzehnt Realität. Wo sich einst über eine Million Menschen im Jahr auf dem Rummelplatz tummelten und Kinder lachten, wurde es ab November 2001 plötzlich ruhig.

Christopher Flade nimmt die Besucher von Olafs Werkstatt ab 19.00 Uhr unter dem Titel "Rummel im Plänterwald: Kulturpark, Spreepark, Lost Place" mit auf eine Zeitreise von der Parkgründung 1969 bis heute! Er sei ein Kenner des Spreeparks, machte dort von 2008-2014 Führungen und hat als Autor drei Bücher über die Geschichte des Parks mitgeschrieben sowie den Dokumentationsfilm "Rummel im Plänterwald" zusammengestellt. In diesem Vortrag mit vielen bisher ungezeigten Bildern lässt er den fast vergessenen Ort wieder lebendig werden, liest aus seinen Büchern und gibt ein kurzes Update zur aktuellen Lage vor Ort, heißt es in der Einladung vom Veranstalter.