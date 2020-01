HGA

Hennigsdorf (MOZ) Zwei Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren sind am Sonntagmittag von einem Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma am Hennigsdorfer Postplatz aufgegriffen worden.

Der Mann hatte die Kinder erwischt, als sie mehrere Graffiti in schwarzer und goldener Farbe an Mülleimer, Hinweisschilder und eine Hauswand sprühten. Sie hatten drei Spraydosen dabei, die von der Polizei sichergestellt wurden. Nach der Anzeigenaufnahme wurden die Kinder an die Erziehungsberechtigten übergeben. Der Schaden wird mit auf rund 500 Euro beziffert.