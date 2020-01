OGA

Hohen Neuendorf (MOZ) Unbekannte haben am Freitag und Sonnabend versucht, in zwei Wohnungen in Hohen Neuendorf einzubrechen. Erfolgreich waren sie nicht.

In der Feuerleinstraße hatten Einbrecher am Freitag gegen 17.15 Uhr versucht, die seitlich gelegene Terrassentür einer Doppelhaushälfte aufzuhebeln. Dabei wurde die Glasscheibe beschädigt. Ins Haus gelangten die Täter jedoch nicht. Über sein Handy erhielt der Bewohner des Hauses eine Mitteilung der Überwachungskamera. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

In einem Mehrfamilienhaus an der Friedrich-Naumann-Straße bohrten unbekannte Personen in der Zeit von Sonnabend, 16 Uhr, bis Sonntag, 11.20 Uhr, augenscheinlich in eine Holztür. Das Schloss knackten sie aber nicht.. Die Tür ist weiter funktionsfähig. Es entstand nur ein geringfügiger Schaden an der Tür. Die Kriminalpolizei ermittelt.