Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) "Wir hatten eine sehr gute und konstruktive Diskussion und haben ein Ergebnis erzielt, wo gebaut werden und wo es grün bleiben soll", fasst Oberbürgermeister Steffen Scheller die drei Sitzungen des Werkstattgremiums zur Packhof-Entwicklung zusammen. Diskussionsgrundlage waren die 47 Vorschläge aus der öffentlichen Ideensammlung. Die besten Fünf wurden zur grundsätzlichen Empfehlung für die zukünftige Nutzung und Gestaltung vereint und prägen nun die am 13. Januar eröffnete Ausstellung im Altstädtischen Rathaus. Bis zum 24. Januar steht das Ergebnis zur Schau (alternativ auf www.stadt-brandenburg.de/packhof) – und weiterhin zur Diskussion. Scheller bittet die Bevölkerung, sich die Ausstellung anzusehen und mit Anregungen nicht zurückzuhalten. Schriftlich an: Fachbereich Stadtplanung, Klosterstraße 14, 14770 Brandenburg an der Havel. Per E-Mail: mitmachen@stadt-brandenburg.de.

Am 10. Februar wird das Werkstattgremium nochmals tagen und seine Empfehlung an die Stadtverordneten formulieren. Scheller hofft, zur Jahresmitte das etwa anderthalbjährige Planverfahren einleiten zu können, sodass Ende 2021 die Entwicklung des Packhofgeländes überschaubar wäre.