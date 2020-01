Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Im Oranienburger Schlosspark und im Hafemeistergebäude am haben Unbekannte am Wochenende öffentliche Sanitäranlagen verwüstet.

In die sanitären Anlagen in der Pflanzenhalle des Schlossparkes brachen Unbekannte zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen ein. "Die Tat muss sich zwischen 17 und 7 Uhr ereignet haben", sagte Michael-Uwe Fuchs von der Schlossparkverwaltung am Montag. In dieser Zeit hatten die Täter Feuerlöscher in der Behindertentoilette sowie im Vorraum der sanitären Anlagen entleert sowie einen Erste-Hilfe-Kasten geplündert. "Das dürfen nun alles wir reinigen", ärgerte sich Fuchs am Montag über die Tat. Erst am Dienstag sollen die sanitären Anlagen in der Pflanzenhalle Schlossparkbesuchern wieder zur Verfügung stehen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Laut Fuchs wurde auch das Behinderten-WC beim Hafenmeisterbüro am Schlosshafen verwüstet. Dort hinterließen Unbekannte unter anderem Müll und beschmierten Wände. "Die haben richtig gehaust", sagte Fuchs. Bereits zwischen Weihnachten und Neujahr sei das WC Ziel von Vandalismus geworden.