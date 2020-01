Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Zwei Kindergruppen sind am späten Sonntagnachmittag auf dem Sportplatz der Neuruppiner Puschkinstraße aneinandergeraten. Dabei wurde ein 13-Jähriger von einem Gleichaltrigen geschlagen und getreten. Andere Kinder forderten nach Polizeiangaben den tatverdächtigen Jungen auf, von dem inzwischen verletzten Jungen abzulassen. Der tatverdächtige 13-Jährige verließ daraufhin mit seinen Begleitern den Platz. Der verletzte Junge ging nach Hause und ging im Anschluss mit seiner Mutter in die Neuruppiner Polizeiinspektion und erstattete Strafanzeige. Die Beamten suchten den Angreifer danach auf und führten in Beisein der Mutter ein Gespräch mit ihm.