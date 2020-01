Erhard Herrmann

Brandenburg an der Havel In den Gärten, auf den Wiesen, in den Bäumen und Hecken herrscht jetzt schon reges Treiben zumindest bei genauerem Hinsehen bzw. -hören. Wer innehält und lauscht, hört vielstimmiges Zwitschern in den Zweigen. "Die Vögel sind jetzt schon in Paarungslaune. Der milde Winter macht das möglich", erklärt Vogelkundler Bodo Rudolph.

Im Rahmen der "Stunde der Wintervögel", ausgerufen vom Naturschutzbund (NABU), führte der Vogelexperte interessierte Naturfreunde durch die Park- und Grünanlagen der Stadt. Ausgerüstet mit Fotoapparaten und Ferngläsern gingen 45 rund Teilnehmer auf Exkursion, um die Vielfalt der Vogelwelt kennenzulernen.

Unterhaltsam und informativ erzählte Bodo Rudolph Geschichten, Daten und Fakten über die heimische Vogelwelt. Dabei passierte es immer wieder, dass er sich selbst unterbrach. Mit freudigen und oft überraschten Ausrufen: "Da, eine Blaumeise" oder "Hier eine Amsel".

Denn nur wer gut hinsah und hörte bzw. den Auslöser am Fotoapparat betätigte konnte sie sehen – kaum entdeckt, waren die Vögel schon wieder verschwunden. Die Sichtung eines Grünspechtes auf dem Boden, nur wenige Meter von der Gruppe entfernt, war auch für den Vogelexperten ein seltenes Erlebnis.

Bei der Exkursion konnten gut 30 Vogelarten gezählt werden, darunter auch ein Eisvogel. "Seit 16 Jahren führen wir die Wanderung durch. Insgesamt konnten wir 63 verschiedene Vogelarten sichten. Diese Artenvielfalt ist nur möglich, weil die Stadt sehr wasserreich ist und viele gehölzreiche Grünzonen aufweist", betonte der Vogelexperte.

Unter den meist beobachteten Wintervögeln belegte der Haussperling auch 2019 den ersten Platz, danach folgten Kohlmeise, Feldsperling, Blaumeise und die Amsel. Diese gehören neben der Ringeltaube, Nebelkrähe, Elster, Grünfink, Rotkehlchen oder dem Buntspecht zu den ortsansässigen Vögeln. Der Mäusebussard, Turmfalke, Sperber bzw. Habicht sind Greifvögel, die über dem Stadtgebiet ihre Runden drehen. Zu den häufigen Wasservögeln zählen der Höckerschwan, Stockente, Lachmöwe, Sturmmöwe, Bläßhuhn und Kormoran.

Mit der Vogelzählung will der NABU auf die erschreckenden Zahlen der Vogelpopulation aufmerksam machen. Seit 1980 hat die Zahl der Vögel in den Staaten der Europäischen Union um 56 Prozent abgenommen. Insektensterben, Agrargifte, Lebensraumverlust, Glasscheiben, Bahnstrecken tragen eine Mitschuld. Hinzu kommen etwa 120 Millionen legal und illegal 100 Millionen Wildvögel, die bei der Jagd getötet werden. Auch die Turteltaube, der Vogel des Jahres 2020, droht zu verschwinden. "Es gibt nur noch 50-80 brütende Paare bei uns in der Region. Eine Teilschuld daran hat die Jagd", bedauerte Bodo Rudolph. "Ebenso bedroht der Waschbär die heimische Vogelwelt. Er bedient sich an den Eiern der Kormorane und Silberreiher", so der Vogelexperte weiter.

Der Naturschutzbund Deutschland erkennt jedoch positive Tendenzen. Für die Tierzählung 2019 hatten fast 138.000 Beobachter Vögel gemeldet. Ein neuer Rekord, der zeigt, wie groß das Interesse an der heimischen Natur ist.