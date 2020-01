Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Sechs hochwertige Fahrräder wurden in Falkensee aufgefunden. Nun sucht die Polizei nach den Eigentümern. Die Überprüfung der Rahmennummern führte laut Polizei zu keinem Ergebnis. Alle Fahrräder befinden sich in einem guten Zustand. Gefunden wurden ein 26er Herrenfahrrad von "Hercules-Fuerte" in schwarz-blau, ein 26er schwarzes Trekkingrad vom Typ "Triumph", ein schwarz blaues 26er Rennrad vom Typ "Pegasus Monaco" mit schwarzem Rennsattel, ein silbernes 26er Damenfahrrad der Marke "Kettler Alu-Rad", ein rotes 26er Damenfahrrad in rot vom Typ "mbm", vorn und hinten mit Drahtkorb und ein schwarzes 26er Herrenfahrrad.

Wer sein Fahrrad erkennt, kann sich mit einem Eigentumsnachweis bei der Polizei in Falkensee unter der Telefonnummer 03322/275-0 melden.