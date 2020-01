Manuela Bohm

Nennhausen (MOZ) Zwischen Nennhausen und Stechow kam ein Audifahrer am Samstag gegen 23.00 Uhr von der Straße ab und prallte wohl mit Wucht in die Leitplanke. Die Motorhaube des Fahrzeugs wurde unter der Leitplanke aufgewölbt. Auch die Leitplanke wurde deformiert - auf 25 Meter Länge. Erstaunlich, dass der Fahrer derart glimpflich davon gekommen sein soll, dass er flüchten konnte. Als Beamte der Polizei den Unfall aufnahmen und der Unfallwagen abgeschleppt wurde, fehlte jede Spur vom Fahrer. Ein anderer Autofahrer, so die Polizei in ihrer Meldung habe den Unfall gemeldet. Das Auto wurde zur Beweissicherung beschlagnahmt. "Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer bzw. der Fahrerin des Unfallwagens, der nicht angemeldet war", heißt es weiter in der Polizeimeldung.