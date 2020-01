Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Am Freitagmittag meldete ein Zeuge der Polizei, dass zwei Mädchen ihm von einem Exhibitionisten berichtet hätten, den sie in Falkensee in der Salzburger Straße gesehen haben. Der unbekannte Mann habe zunächst an seinem Auto gestanden und uriniert. Als er die siebenjährigen Kinder wahrnahm, soll er sich zu ihnen umgedreht und sein Geschlechtsteil manipuliert haben. Der Zeuge, der das Fahrzeug des Tatverdächtigen ebenfalls gesehen hatte, konnte der Polizei das Kennzeichen nennen.

Erste Ermittlungen ergaben, dass offenbar dasselbe Fahrzeug zwei Tage zuvor, am 8. Januar, bei einem ähnlichen Vorfall an der Grundschule in Wustermark gesehen wurde. Dabei soll ein unbekannter Mann in der Nähe des Schulhofs aus seinem Auto ausgestiegen sein und ebenfalls exhibitionistische Handlungen an sich vorgenommen haben. Auch die jeweiligen Personenbeschreibungen stimmten überein.

Die umfangreichen Ermittlungen der Polizei ergaben einen 19-jährigen Havelländer als Tatverdächtigen. Er wurde zum Tatvorwurf vernommen und äußerte sich auch dazu. Weiterhin wurde mit ihm eine Gefährderansprache durchgeführt. Die Ermittlungen sind unterdessen noch nicht abgeschlossen. Mangels Haftgründen wurde der Tatverdächtige vorerst wieder auf freien Fuß gesetzt.