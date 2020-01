Conradin Walenciak

Oranienburg (MOZ) Die systematische Bombensuche in Oranienburg geht in die nächste Runde. Nun ist die Gegend am Friedhof an der Reihe.

Die Arbeiten am betroffenen Bereich (Abzweigung von der Dr.-Kurt-Schumacher-Straße) haben amMontag begonnen. Dafür ist die abschnittsweise, halbseitige Straßensperrung erforderlich geworden, wodurch Einschränkungen für die Anwohner entstehen können, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung. Die Zufahrten zu den anliegenden Grundstücken sowie der Zugang zum Haupteingang des Friedhofs sind jedoch gewährleistet. Die Suche wird voraussichtlich spätestens im Juni abgeschlossen werden können.

Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke (Laesicke) nahm am Freitag zur Kampfmittelsuche in der Kreisstadt Stellung. "Wer in Oranienburg wohnt oder hierher zieht, dem muss klar sein, dass es im Stadtgebiet immer wieder zu Bombensuchen und -funden kommen wird." Das sei aber kein Grund zur Panikmache. "Der Kampfmittelbeseitigungsdienst ist sehr gut aufgestellt. Der Status als Modellregion hilft in dieser Hinsicht auch weiter."