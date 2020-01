Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Einen 27-jährigen Havelländer zog die Polizei in der Lilo-Hermann-Straße in Rathenow am frühen Sonntagmorgen gegen 4.20 Uhr aus dem Verkehr. Der Mann ist den Beamten kein Unbekannter. Zum wiederholten Male wurde er beim Fahren ohne Führerschein erwischt. Die Polizei nahm ihm nun den Fahrzeugschlüssel ab. Zudem sei der Fahrer mit fünf Erwachsenen in seinem Renault unterwegs gewesen und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Eine Strafanzeige sei angefertigt worden, wie es im Bericht der Polizeidirektion formuliert wurde.