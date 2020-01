Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Die Königin des Rock und Metal gibt sich auch in diesem Jahr in Neuruppin wieder die Ehre. Die 55-jährige Sängerin tritt am Freitag, 20. November, im Neuruppiner Stadtgarten auf. In Europa und in den USA feiert die Düsseldorferin mit ihrem neuem Album "Forever Warriors, Forever United" erneut große Erfolge. Auf ihrer diesjährigen Europa-Tour ist ihr Auftritt in Neuruppin das einzige Konzert in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern wie Veranstaltungsmanager Andreas Vockrodt mitteilte. Doros 20. Album mit 25 neuen Hymnen, Balladen und Power-Metal-Songs ist nach seiner Meinung ein Beleg für eine neue Hochphase der Schaffenskraft, für Power und Kreativität.

Doro Pesch, die eigentlich gelernte Typografin ist, ist im Kreise der Rockmusiker eine Größe. Im Alter von 16 Jahren sang sie bereits in Bands und stand erstmals auf der Bühne. 2018 feierte sie ihr 35. ühnenjubiläum vor 80 000 Fans beim Wacken Open Air. Dort wurde sie auch in die amerikanische "Hall Of Heavy Metal History" aufgenommen, in der bereits Größen wie Lemmy Kilmister, Ronnie James Dio und Judas Priest vertreten sind.

Ihr Konzert in Neuruppin beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es bereits im Vorverkauf an der Theaterkasse des Ruppiner Anzeigers, Karl-Marx-Straße 48, in Neuruppin.