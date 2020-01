Um seine neue Ausrüstung zu testen, hat Lennart Noeske (links) einen Raum schwarz ausgekleidet, Profilicht aufgestellt und sich einen Probanden in sein improvisiertes Studio geholt. In diesem Fall André Mohns vom Dentallabor Birkholz und Mohns. © Foto: Privat

Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Jung, gutaussehend, erfolgreich: Lennart Noeske. Zumindest die ersten beiden Attribute stimmen auf jeden Fall. Am Erfolg, Punkt 3, wird heftig gearbeitet. Der 21-jährige Oranienburger ist am 24. Januar bei der zweiten Staffel der Schule der Löwen der heimliche Star.

Denn Noeske ist das Paradebeispiel für die Ernsthaftigkeit des vom TV-Sender VOX kopierten Oranienburger Formates. Sein Auftritt bei der ersten Staffel der Schule der Löwen im Januar vor einem Jahr war der Wegbereiter für seine heutige Selbstständigkeit. Vor sechs Monaten hat er zusammen mit dem Oranienburger Löwen Florian Birkholz die Firma "Die Videomanufaktur" gegründet. "Eigentlich wollte ich mit einem Freund eine Bar eröffnen", sagt Lennart Noeske. "Die Löwen fanden die Idee auch gut", erinnert er sich, aber als Geldgeber wollte keiner von ihnen ins Risiko gehen. Am fehlenden Budget versandete die Idee. "Ich wurde aber auch gewarnt, dass die Gastronomie ein hartes und unsicheres Pflaster ist." Was aber blieb, war der Kontakt zu den Wirtschaftsjunioren, und sein Hobby: Motorradfahren.

Auf seinem Helm hatte er eine Kamera installiert und davon Filmsequenzen ins Netz gestellt. Zudem hat er schon als Gymnasiast zusammen mit einer Freundin kleine Imagefilme produziert. Schon als Zwölftklässler saß er nachts lieber am Laptop, um seine Filme zu schneiden, als Party zu machen.

Florian Birkholz wiederum hat die Imagefilme für seine Löwen-Kollegen aus der ersten Staffel gemacht. Damit hatten die beiden sich gefunden. "Ich habe mir gedacht: Warum soll ich nicht mit meinem Hobby Geld verdienen?", so Noeske. Bloß hatte er keins. Um Startkapital zu haben, verkaufte er sein geliebtes Motorrad. Ein echtes Opfer. Dafür schafft er sich eine professionelle Kamera, Ausrüstung und ein Auto an. Mit Florian Noeske gründete er "Die Videomanufaktur". Ihr erster richtiger Kunde war der Oranienburger Musiker Ronny Heinrich.

Seine Eltern sind skeptisch

Es folgten Aufträge, Hochzeiten zu filmen. "Das war eine gute Übung." Florian Birkholz agiert als sein Mentor, eher im Hintergrund. Der 32-Jährige betreibt seit 2016 mit seinem Partner André Mohns das Dentallabor "Birkholz und Mohns" und hat eigentlich genug zu tun. Doch wenn es um Steuern, Behörden und Kaufmännisches geht, kann er sein Wissen einbringen. "Er spornt mich an, ehrgeiziger zu werden, konsequenter zu arbeiten", sagt Noeske. Auch seine Zeit und die Ressourcen besser einzusetzen, also nicht wie am Anfang 20 Stunden zu filmen und dann alles drei Wochen lang zu schneiden.

Seine Eltern sehen den Weg ihres Sohnes skeptisch. Statt sich als Jungunternehmer zu verausgaben, rieten sie ihm, nach dem Abitur lieber erst eine Ausbildung zu machen oder zu studieren. "Das ist auch gar nicht aus meinem Kopf", sagt der 21-Jährige. Da ist er ganz realistisch. Flausen allein machen nicht satt. Er hat eine Deadline im Kopf: Eineinhalb Jahre will er sich ausprobieren, sich einen Namen machen, vernetzen, Geld verdienen. Erste Früchte sind da. Doch alle Einnahmen werden in neues Equipment wie eine Drohne gesteckt. Ohne Profigeräte geht es nicht. Lennart Noeske will professionell wachsen, eine eigene Crew aufbauen, in Kinoqualität produzieren und ins internationale Werbefilm-Geschäft einsteigen. Das ist Traumziel Nummer 1. Ein erster Schritt in diese Richtung bahnt sich an. Ein Job. Vielmehr will der Jungunternehmer nicht verraten. "Es ist ein großes Projekt."

Vielleicht sitzt Lennart Noeske ja irgendwann selbst als Löwe auf der Bühne im Oranienwerk, wenn wieder zur Schule der Löwen eingeladen wird. Zuzutrauen ist es ihm. Dann trifft auch Attribut Nummer 3 für ihn zu.