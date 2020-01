Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Unbekannte haben einen Graureiher angeschossen und das Tier so schwer verletzt, dass es trotz Operation verendete. Das Tier ist am 7. Januar in Birkenwerder an der Ecke Geschwister-Scholl-Straße/Am Walde entdeckt worden.

Jetzt sucht die Wildtierrettung Oberhavel, die sich um den Vogel gekümmert hat, Zeugen für die Tierquälerei. Das teilte die Wildtierrettung Oberhavel auf ihrer Facebookseite mit.

Eingeliefert wurde der Vogel in die Schönfließer Tierklinik mit einem Flügelbruch. Die Röntgenbilder zeigten dann aber, dass das Tier beschossen wurde. Eine Kugel steckt im Rücken und eine zweite Kugel steckt im Flügel, wo er gebrochen ist", informierten die Tierschützer weiter. Der Graureiher hat die OP nicht überstanden. Er ist aus der Narkose nicht wieder aufgewacht. "Wir sind wieder einmal tief geschockt", heißt es in der Mitteilung. "Ich verstehe die Menschen nicht, die so etwas tun."

Der Verein war am Montag wegen eines aktuellen Einsatzes nicht zu erreichen.

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.