Volkmar Ernst

Löwenberger Land (MOZ) Gut, der Nieselregen müsste nicht sein. Doch ermöglicht der milde Winter dem brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege, dass die Grabungen auf dem Areal der Trasse der neuen B 96 zwischen Nassenheide und Löwenberg fortgeführt werden. Statt am Schreibtisch die bisherigen Funde zu katalogisieren und auszuwerten, sind Grabungsleiter Jens Greif und seine Mitarbeiter noch einmal mit Bagger, Spaten und Kelle im Einsatz, um das vorhandene Bodendenkmal näher zu untersuchen. Vorerst wird bis Ende der Woche gearbeitet. Was danach kommt, das weiß Greif noch nicht. Konkret geht es derzeit darum, das Areal noch einmal genauer in Augenschein zu nehmen. "Wir haben den Oberboden abgenommen und wollen nun feststellen, wie gut erhalten das Bodendenkmal ist, also ob viele Indizien vorhanden sind", so der Fachmann.

Davon ist abhängig, wie später weiter verfahren wird. Denn derzeit sind es nur Voruntersuchungen, bei denen die Grabungstechniker einerseits gezielt nach Fundstücken suchen, die auf eine frühere Besiedlung schließen lassen. Fündig geworden sind die Archäologen tatsächlich (wir berichteten). Nun wird geprüft, ob es sich tatsächlich um eine intakte Fläche handelt. Je stärker der Boden beansprucht wurde, beispielsweise durch die landwirtschaftliche Nutzung, also das Pflügen, umso schwieriger gestaltet sich die später angesetzte gezielte Suche. Genau darum geht es bei den Voruntersuchungen. Auch bei den archäologischen Untersuchungen müssen Aufwand und Nutzen in einem vertretbaren zeitlichen und finanziellen Verhältnis stehen. Je intakter eine Bodendenkmalfläche ist, umso eher und vor allem präziser lassen sich Rückschlüsse auf einen frühere Besiedlung ziehen.

Für den Bauherren ist die Voruntersuchung ebenso wichtig, da er danach seine Planungen ausrichten kann. Im konkreten Fall heißt das, dass dort, wo intensiv nach Relikten der Vergangenheit im Boden gesucht werden muss, eben länger auf den Baubeginn gewartet werden muss. In der Zwischenzeit kann jedoch an anderer Stelle der Bau schon vorgenommen werden.

Eine Aussage zum Zustand des Bodendenkmals bei Nassenheide kann erst getroffen werden, wenn die Untersuchungen abgeschlossen sind.