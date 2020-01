Marco Marschall

Joachimsthal (MOZ) Ein Autowrack, das bereits am Sonnabend kurz vor der Autobahnauffahrt zwischen Joachimsthal und Golzow gesehen wurde, stand auch am Montag noch dort. Die Polizei hatte auf Nachfrage der Märkischen Oderzeitung keine Informationen zum Opel, an dem Türen, Räder und Motorhaube fehlten. Da der Pkw nicht den Verkehr behindere, sei er Sache des Ordnungsamtes. Im nächstgelegenen Amt Joachimsthal war am Montag niemand zu erreichen. Um die Stelle des abgestellten Autos wurde weiterer Müll, unter anderem Gummireifen, entsorgt.