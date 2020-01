MOZ

Lunow (MOZ) Wegen eines Vorfahrtsfehlers ist es am Montagvormittag in der Stolzenhagener-/Ecke Schulstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Traktor und einem Renault gekommen. Die Fahrerin des Renault wurde dabei leicht verletzt, ihr Auto allerdings so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrtüchtig war. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt.