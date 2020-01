MOZ

Bad Freienwalde Bad Freienwalde. Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Eberswalder Straße wurden am Samstagmorgen durch Brandgeruch geweckt. In zwei Kellerverschlägen des Hauses war Unrat in Flammen aufgegangen und hatte den Hausflur in starken Rauch gehüllt. Die Bewohner brachten sich teils selbst in Sicherheit, teils wurden sie von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Haus gebracht. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten alle wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Zur Brandursache wird nun ermittelt.