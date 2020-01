Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mit einer Spendenaktion haben 22 Schülerinnen und Schüler der 7c vom Gauß-Gymnasium kürzlich das Tierheim Eisenhüttenstadt überrascht. In drei Hofpausen verkauften sie Kuchen und Waffeln, 150 Euro kamen zusammen.

Die Einnahmen investierte die Klasse von Lehrerin Anja Reschke in Futter, Streu, Heu und anderes Nützliches für Hunde, Katzen, Nagetiere sowie von einer Pelztierfarm gerettete Chinchillas. In den Ferien übergaben drei Schülerinnen dann die Spende an die freudig überraschten Mitarbeiter des Tierheims. Als kleines Dankeschön durften sich die Kinder alle Tiere anschauen – und auch einige der Leckerlis selbst verfüttern.