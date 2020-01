Christian Heinig

Zepernick (MOZ) Mit Schusswunden am Flügel ist in Zepernick (Panketal) ein Reiher aufgefunden worden.

Anwohner hatten den Vogel bereits am Sonntag in der Birkholzer Straße entdeckt und den Verein "Gnadenhof Wildtierrettung Notkleintiere" aus Oranienburg informiert. Anschließend kam er in eine Tierarzt-Praxis nach Schönfließ, doch seine Verletzungen waren zu groß. Er konnte nicht gerettet werden.

Röntgenaufnahmen zeigen zwei Einschusslöcher. "Wir vermuten, dass Teichbesitzer, die ihre Fische verteidigen wollen, auf ihn geschossen haben", sagt Steven Giese von der Wildtierrettung.

Einen ähnlichen Fall gab es laut Giese bereits vor wenigen Tagen inBirkenwerder (Oberhavel). Auch dort sei ein Graureiher von Unbekannten durch Schüsse verletzt worden und schlussendlich verendet.