Jede zweite Wiese gehört zu einem Schutzgebiet

Von den rund 1,03 Millionen Hektar Ackerfläche in Brandenburg liegen 2,88 Prozent in Naturschutzgebieten und 21,4 Prozent in europäischen Vogelschutzgebieten. Von 72 200 Hektar Grünland unterliegt knapp die Hälfte einem Schutzstatus. Die Landesregierung plant, bis 2030 den Einsatz von Pestiziden und chemischen Düngern in der Landwirtschaft zu halbieren. ⇥thi