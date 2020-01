MOZ

Prenzlau (MOZ) Der Orchesterball zu Beginn eines jeden Jahres ist mittlerweile zur liebgewonnenen Tradition geworden und hat bei vielen Musikliebhabern einen festen Platz im Terminkalender. Auch 2020 bietet der große Ball des Preußischen Kammerorchesters unter der Leitung des Chefdirigenten Jürgen Bruns die Gelegenheit, bis in die frühen Morgenstunden zu feiern und das Tanzbein zu schwingen. Diesmal geht es auf eine musikalische Reise ins tief verschneite winterliche Russland. Am 25. Januar um 19 Uhr laden die Musiker in den Kultur- und Plenarsaal Prenzlau zum gemeinsamen Tanzen, Träumen und Schlemmen. Unter dem Motto "Petersburger Schlittenfahrt – ein rauschender Ball in Russland" entführt der Bariton Martin Bruns die Gäste in eine romantische Märchenwelt. Es erwartet die Ballbesucher ein festlicher Abend mit Galakonzert, Tanz, Tombola, Live-Band und Showeinlagen. Fürs Durchhaltevermögen lockt ein üppiges Büfett mit kulinarischen Köstlichkeiten.

Karten sind für 75 Euro bei der Uckermärkischen Kulturagentur erhältlich. Informationen unter der Telefonnummer 03984 833974.