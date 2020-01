Christina Sleziona

Fürstenwalde (MOZ) Vorbei ist die Zeit der geschmückten Weihnachtsbäume. Die etwa 14 Meter hohen Exemplare am Alten Rathaus und auf dem Platz am Stern wurden am Montag gefällt. Weil die Hebebühne kurzfristig ausfiel, erklärte Thomas Müller vom städtischen Kommunalservice, wurden die Bäume nicht wie üblich Stück für Stück von oben abgetragen. "Das ist die bevorzugte Methode, weil sie sicherer ist", sagte er. Stattdessen mussten sie mit einer Kettensäge gefällt werden.

Damit der Baum Am Stern nicht auf die Straße kippte, spannten Müller und seine Kollegen zunächst Seile Richtung Grünfläche. Dann legte der Vorarbeiter die Kettensäge an. Jeweils etwa eine Stunde hatten die städtischen Mitarbeiter zu tun, die Äste und den Stamm in kleine Teile zu zersägen. Die daraus entstandenen Stücke wurden anschließend auf einem Hänger in die Entsorgungsstation in der Lindenstraße gebracht. "Hier werden die Baumteile entweder verbrannt oder für die Kompostierung zerschreddert", erklärt eine Disponentin des zuständigen Entsorgungsdienstes. Für mehr könne man die Einzelteile nicht mehr verwenden.