Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Es gibt Zauberworte, die noch wirksamer sind als alle Beschwörungsformeln, die Bibi Blocksberg, Hermine Granger oder Harry Potter je anwenden könnten. Diese heißen "Danke", "Bitte" und "Entschuldigung". Das haben 32 Erst- und Zweitklässler aus der Karl-Sellheim-Schule am Montagvormittag in der Stadtbibliothek gelernt, in der Polizeihauptkommissar Frank Preuß von der Prävention der Inspektion Barnim seine Puppenbühne aufgebaut hatte.

Die kindgerecht aufbereitete Lektion Lebensweisheit war dem Theaterstück "Kaspar baut ein Haus" zu entnehmen, in der sich die Titelfigur mit seinem besten Freund, dem Teufel, entzweit. Eigentlich wegen Kleinigkeiten, aber so ernsthaft, dass erst der Einsatz der unverzichtbaren Zauberworte die Harmonie wiederherzustellen vermag.

Der Puppenspieler verbreitete seine Toleranzbotschaft nicht nur von der Bühne aus. Mehrfach wandte sich Frank Preuß direkt an die Kinder, die der ebenso spannenden wie lustigen Geschichte gebannt folgten.

Ab Mittwoch ist die Puppenbühne der Inspektion an der Grundschule Finow zu Gast.