Dietmar Puttins

Eisenhüttenstadt Ein Land, eine Stadt und selbst ein Dorf wären nichts ohne Menschen. Viele haben es noch nie in die Schlagzeilen geschafft und sind dennoch wichtig und interessant. Und alle haben etwas zu erzählen. Die MOZ stellt in einer Serie Gesichter aus der Region vor. Heute: Steffen Heinkel. Familienvater, Wasserschutzpolizist und seit Februar 2019 Vorsitzender des Männergesangsvereins "Germania" 1885 Fürstenberg/Oder.

Dessen mehr als 100 aktive und passive Vereinsmitglieder müssen in den nächsten Wochen auf Steffen Heinkel bei den Chorproben, die immer dienstags von 19.30 bis 21.30 Uhr im Fürstenberger Gesellschaftshaus "Schleicher" stattfinden, verzichten. Grund: Der 40-jährige Polizeioberkommissar, der dem inzwischen 135 Jahre bestehenden Chor vorsteht, und dessen Arbeitsstelle das Eisenhüttenstädter Polizeirevier ist, nimmt seit diesem Montag an einem dreimonatigen "Fachlehrgang Binnen" an der einzigen Wasserschutzpolizei-Schule Deutschlands, in Hamburg, teil.

Der gebürtige Eisenhüttenstädter wohnt seit 2010 mit Ehefrau Anita (42), Tochter Leonie (13) und Sohn Lucas (16) im Ortsteil Fürstenberg und hat eine bewegte berufliche Vita hinter sich. 1996 ging er mit 16 Jahren zur Polizei und versah ab 1999 als Polizeimeister sein Dienst in Frankfurt. 2002 wechselte er auf das Polizeirevier des Deutschen Bundestages in Berlin. Danach ging es zur Landespolizei Berlin, auf den Polizeiabschnitt 55 in der Karl-Marx-Straße. Aber warum nur Neukölln? "Ich vermisste den Kontakt zu den Bürgern. Mir haben einfach der normale Polizeialltag und -dienst gefehlt", erwidert er, der sich vom Wesen her als sehr kontaktfreudig einstuft.

Von Berlin zurück nach "Hütte"

Die Familie lebte damals in Berlin-Rudow, doch 2007 entschieden seine Frau und er, zurück nach Eisenhüttenstadt zu ziehen, weil sie als OP-Schwester dort eine Anstellung im Krankenhaus fand und es einfach für das Aufwachsen der Kinder besser war, sagt er, dessen Eltern ebenfalls in Eisenhüttenstadt wohnen.

Bis 2009 pendelte Steffen Heinkel zwischen "Hütte" und der Hauptstadt per Regionalbahn zum Dienst, bis er einen Tauschpartner fand. Dienstlich nun auch zurück in der Heimat interessierte er sich ab 2016 ür die Stelle bei der Wasserpolizei, auf die er im Oktober 2018 kam.

"Mir macht es einfach Spaß, mit Menschen zu arbeiten", sagt Steffen Heinkel, der über seinen Freund Christian Scheibner, der schon seit über 20 Jahren im Chor ist, zum MGV Germania 1885 kam. "Als die Frühlingssaison 2011 begann, in der einfachere Lieder gesungen werden, bin ich am 1. Februar 2011 in den Chor eingetreten", erinnert er sich. Was war das für ein Gefühl? "Ich wurde aufgenommen, als ob ich schon immer dazu gehört hätte. Es ist ein sehr geselliger Verein. Mich dort wohl zu fühlen, wurde mir leicht gemacht", lächelt er. Wer schon länger dabei ist, steht im großen Chor mit seinen aktuell 50 aktiven Mitgliedern relativ weit vorn. Damals aber – in der Anfangsphase – sang er als Neuling, der noch seine Texte und Noten lernen musste, in der letzten Reihe. "Das war alles gar nicht so einfach", gibt er zu. Es dauerte etwa ein Jahr, dann durfte er im kleinen, 16-köpfigen Chor, der alle vier Stimmen abdeckt und sich aus dem großen Chor rekrutiert, mitsingen.

Welche Lieder gefallen ihm am besten? "Lustige, beschwingte und Frühlingslieder", erwidert er. "Aber Weihnachtslieder haben auch ihren Reiz. Wenn wir etwa in der Kirche singen, dann nimmt mich das schon emotional mit."

Chor auf Verjüngungs-Kurs

Mit dem singenden Polizeioberkommissar und einigen weiteren jüngeren Mitgliedern setzen die Sänger von Germania 1885 ihren Verjüngungs-Kurs fort. Wer dazustoßen möchte, besuche die Vereins-Website im Internet unter www.mgv-germania-1885.de.