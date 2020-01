MOZ

Slubice (MOZ) Das Große Orchester der Weihnachtshilfe (WOSP) hat in Słubice einen Spendenrekord aufgestellt: 184 108,11 Złoty kamen in Sammlungen und Auktionen bis zum Finale der 28. Spendenaktion am Sonntagabend zusammen – dank dem Słubicer Profi-Torwart Łukasz Fabianski, der u.a. ein persönliches Torwart-Training, ein Trikot und signierte Fußballschuhe versteigern ließ.

Für das Training bot die Organisation "Grupa Pomagamy” 20 000 Złoty, für eine Kinderfußballmannschaft. In ganz Polen wurden 115 Millionen Zloty für polnische Kinderkliniken gesammelt.