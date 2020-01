BRAWO

Brandenburg an der Havel Am Montagmorgen kam es gegen 8 Uhr im Kreuzungsbereich der Zander- und Klingenbergstraße zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einem Kind.Der 34-jährige Fahrer eines Mercedes Vito war zuvor auf der Zanderstraße in Richtung Fontanestraße unterwegs, das radfahrende Kindkam aus der Vereinsstraße und fuhr auf die Zanderstraße auf dem Fußgängerweg und wollte die Kreuzung in Richtung Klingenbergstraße überqueren. Dabei erfasste der Mercedes Kind, das in weiterer Folge leicht verletzt über die Motorhaube auf die Straße fiel.

Rettungskräfte behandelten das unter Schock stehende Kind und brachten es in ein umliegendes Krankenhaus. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Mercedes offenbar bei rotem Ampellicht in den Kreuzungsbereich eingefahren war. Der Sachschaden wurde auf zirka 250 Euro geschätzt. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und Ermittlungen zur Ursache eingeleitet.