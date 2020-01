GZ

Dollgow "Südseezauber in der Kokusnuss" lautet das Motto der Faschingsfete, die am Sonnabend, 25. Januar, ab 19 Uhr in Seeligs Gasthaus in Dollgow steigt.

In bewährter Weise für Stimmung sorgen soll der Rheinsberger Carneval Club (RCC). Ein zirka zweistündiges Programm wird den Gästen versprochen. Für Tanz-Musik sorgt Klaus-Peter Ebert. Wegen der großen Nachfrage ist laut Veranstalter eine Vorbestellung ausdrücklich erbeten, telefonisch ist dies unter 033082 50204 möglich. Kostenpunkt: 15 Euro.

In ihrer Heimat haben die Narren der Prinzenstadt sogar mehrere Veranstaltungen auf die Beine gestellt, um das feierwütige Publikum zu bespaßen. Insbesondere das zweite und dritte Februarwochenende sollten sich Interessierte vormerken. Weitere Infos dazu gibt es auf www.rheinsberger-carneval-club.de