Bad Belzig Seit Anfang September 2019 gibt es die Eltern-Kind-Gruppe des Wir e.V. Kinderfördervereins in der Bahnhofstraße 51 in Bad Belzig. Sie bietet bis zu 12 Kindern im Alter von 1 bis 3 Jahren Platz zum Spielen. Dabei werden sie jeden Tag liebevoll und bedürfnisorientiert durch ihre Eltern und eine pädagogische Fachkraft begleitet. Auf dem selben Gelände ist eine Kita mit bis zu 30 Plätzen angedacht. Diese befindet sich noch in der Bauplanung. Damit der Umbau der Räume beginnen kann, fehlen aktuell noch behördliche Genehmigungen und Fördermittel. Gern kann das Warten bis zur Eröffnung der Kita als Vorbereitungszeit in der Eltern-Kind-Gruppe genutzt werden. So können erste Gruppenerfahrungen gemacht, Freundschaften geschlossen und Kontakte geknüpft werden, damit ein sanfter Übergang in die künftige Kita gelingt. Der Kinderförderverein freut sich über weiteren Zuwachs in der Gruppe und lädt interessierte Eltern herzlich ein mit Kind vorbei zu kommen. Montags bis freitags von 8.30 bis 14.30 Uhr sind Mitarbeiter vor Ort, Ansprechpartnerin Janin Heyn ist zu erreichen unter der 0174/1679844.