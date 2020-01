Hans Still

Lanke (MOZ) Seit der Nacht zum Dienstag sucht die Barnimer Polizei im Wald bei Lanke mit Unterstützung eines Hubschraubers sowie mehrerer Polizisten mit Suchhunden nach einer Barnimerin, die bereits seit Montag vermisst wird.

Möglicherweise trägt sich die Frau mit Suizidabsichten und hat sich deshalb in unbekannte Richtung entfernt. Entsprechende Anfragen wurden von der Polizeipressestelle in Frankfurt (Oder) noch nicht bestätigt, da die Fahndung noch nicht als öffentliche Fahndung klassifiziert sei.

Wie Lanker Einwohner am Dienstagvormittag der MOZ bestätigten, kreiste am Montag ab 23 Uhr mehrere Stunden lang ein Hubschrauber über dem Wald am Hellsee. Zudem durchkämmten Suchkräfte mit Taschenlampen den Wald. Am Dienstagmittag dehnte die Polizei ihre Suche auf den Wald am Obersee sowie mit Hilfe der Lanker Feuerwehr auf den See aus.