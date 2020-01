René Wernitz

Nennhausen/Havelland (MOZ) Wenn jährlich im Januar beginnend der regionale UNDINE-Märchenwettbewerb durch BRAWO mit organisiert und beworben wird, kommt einer immer wieder medial groß raus: Friedrich de la Motte Fouqué. Er wurde am 12. Februar 1777 geboren. Der Geburtstag des "Undine"-Dichters fungiert als Schlusstag zur Einreichung von Wettbewerbsbeiträgen.

Er hatte auf der Brandenburger Dominsel das Licht der Welt erblickt, wurde als junger Mann zum Offizier und heiratete. Beides, also Militär und Ehe, hing er 1802 an den Nagel. Alsbald trat eine neue Frau in sein Leben, die dem Mann womöglich die Muse erst einhauchte.

Caroline Philippine von Rochow, geborene von Briest, war einziges Kind der im Schloss Nennhausen lebenden Familie von Briest. 1773 geboren, war sie vier Jahre älter und wohl ebenso gebildet und von dichterischem Drang getrieben wie der spätere Spitzenvertreter der deutschen Romantik. Das passte!

Wie auch der Mann, den Caroline 1803 das Ja-Wort gab, hatte auch sie in erster Ehe kein Glück. Schlimmer hätte es für sie kaum kommen können: "Mit 16 Jahren heiratet sie Friedrich Ehrenreich von Rochow, der das Gut Reckahn erben soll. Das Ehepaar bekommt zwei Söhne und eine Tochter. Die Ehe scheitert bereits nach sechs Jahren. Caroline kehrt mit ihren Kindern nach Nennhausen zurück. Rochow nimmt sich wegen Spielschulden das Leben."

So steht es in einer Biografie auf www.frauenorte-brandenburg.de. 2012 war Schloss Nennhausen wegen Caroline Philippine von Fouqué zu einem Frauenort ernannt worden, um die Dichterin und ihr dortiges Wirken zu würdigen.

Sie war also mit Anfang 20 bereits Witwe und Mutter von drei Kindern gewesen, als sie an ihre Wurzeln zurückkehrte. Wie es in der Biografie auch heißt, galten schon ihre Eltern als gebildet und zeitgenössischen Ideen gegenüber als aufgeschlossen. Das gaben sie offenbar an die nächste Generation weiter. Laut Wikipedia hätte Caroline Privatunterricht erhalten, dafür zuständig eine aus Frankreich stammende Gouvernante.

Die preußischen Eliten gaben sich seinerzeit frankophil. Französisch war schick. Durch die Gouvernante, ihr Name ist offenbar unbekannt, eignete sich die begabte Schülerin sehr wahrscheinlich jene Französisch-Kenntnisse an, die sie als junge Frau, die Mitte der 1790er Jahre nach Nennhausen zurückgekehrt war, weitergab.

Durch sie hätte Caroline Luise Charlotte von Bredow, aus dem Hause Landin, "eine weit über das Niveau der Allgemeinheit gehende Bildung erhalten". So berichtete Hedwig von Bismarck, Tochter der gebürtigen Landinerin, in ihren 1910 veröffentlichten Lebenserinnerungen. Französisch gehörte zum Unterricht und sorgte dafür, dass die Mutter in Zeiten der Besetzung durch napoleonische Truppen als Dolmetscherin agieren konnte. "In Rathenow wurden viele Franzosen einquartiert, und meine Mutter war die einzige in der ganzen Stadt, die Französisch verstand, auch, was mehr war, geläufig sprach."

Dieses Buch, das weiter im Handel verfügbar ist, wirft ein eher eigentümliches Licht auf Caroline von Fouqué . Weil sie zur Patin der 1815, zwei Monate nach der Schlacht von Waterloo, geborenen Hedwig von Bismarck wurde, hatte die Nennhauserin auch Namensvorschläge für das in Schönhausen (Altmark) geborene Kind geäußert: "... mich bewahrte nur die ruhige Überlegung meiner Eltern davor, Siegismunda genannt zu werden", heißt es in den Lebenserinnerungen über die Sache mit dem Namen, für den die Patin offenbar sehr deutschtümelnde Vorstellungen hatte. "Sie stimmte dann, als dies abgelehnt war, für Siegfriede und ergab sich schließlich, wenn auch trauernd, wie meine Mutter erzählte, darein, dass meinem Rufnamen Hedwig noch Auguste Viktoria hinzugefügt wurde. Es wäre dieser begeisterten Patriotin gewiss eine große Freude gewesen, wenn sie geahnt hätte, welch bedeutende Rolle diese beiden Namen einst im deutschen Kaiserhause spielen würden."

Apropos Patriotin: Caroline von Fouqué hatte wohl während der von 1813 bis 1815 dauernden Befreiungskriege gegen Frankreich nicht mehr viel am Hut gehabt mit Französisch im Allgemeinen und französischem Schick. Offenbar erwuchs in ihr, wie auch in vielen anderen Vertretern der Romantik, ein durchaus als extrem zu bezeichnendes Nationalbewusstsein. 1813 hatte sie einen "Ruf an die deutschen Frauen" verfasst. Der Wortlaut findet sich im Buch "Zwischen Romantik und Mode(rne): Caroline de la Motte Fouqué - Ein Lesebuch", das 2010 bei Books on Demand erschien.

Eingangs steht: "Unser Vaterland, deutsche Mitbürgerinnen, schöpft aus tiefer, halbbefreiter Brust Atem. Es ist die erste Lebensregung nach jahrelangem Todesschlaf. (...) Der Riesengeist der alten Germania schreitet durch unsere Provinzen. Er ist es , der unseren Männern und Söhnen, unseren Brüder die schimpflichen Ketten unwürdiger Knechtschaft löst." Der Aufruf gipfelt letztlich in den Worten: "Edle germanische Frauen! Unseren Händen ist das künftige Los deutscher Geschlechter anvertraut! Ich wiederhole es, lasst uns in Sprache, Tracht, geselligem Verkehr und einfach edler Haltung uns selbst bewahren und die Ehre unserer Nachkommen retten. Von uns geht das Licht aus, lasst es still, bescheiden, fromm und sicher leuchten".

Caroline von Fouqué verbrachte insgesamt 28 Jahre mit ihrem zweiten Ehemann auf Schloss Nennhausen, wo dieser auch die "Undine" verfasst hatte. Beide hatten eine gemeinsame Tochter. Die Dichterin starb 1831. Zwei Jahre danach zog der Dichter fort, um nochmals zu heiraten. Er starb 1843.