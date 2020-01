Simone Weber

Rathenow Eine zwölf Meter lange und 2,50 Meter breite Brücke ermöglicht es nun den Rathenowern, entlang der Stadthavel eine Spaziergang, von der Rhinower Straße zur Berliner Straße und auf dem gegenüberliegenden Uferseite zurück zu unternehmen. Die Brücke überspannt einen kurzen Stichkanal. Die Brücke samt letzten Metern bis hin zum Rewe-Parkplatz fehlten als Lückenschluss noch, um den Uferweg an der Stadthavel zu komplettieren.

"Mit dem Lückenschluss der Uferpromenade ist unsere Innenstadt um ein schönes Areal reicher", so Bürgermeister Ronald Seeger (CDU) zur feierlichen Einweihung. Das 330 Meter lange Wegstück auf der Ostseite des Stadtkanals verbindet nun die Parkanlage zwischen Rhinower Straße und REWE-Parkplatz, hinter der Kleinen Waldemarstraße, mit dem Abschnitt der Uferpromenade bis zur Berliner Straße. Schwerpunkt der Arbeiten in den letzten Monaten war die Überbrückung des Stichkanals. Aufgrund der hohen Gesamtkosten des Vorhabens in Höhe von 460.000 Euro konnte das letzte Teilstück zwischen Rewe-Parkplatz und Stichkanal erst im vergangenen Jahr, nach Bereitstellung von Fördermitteln aus dem Programm "Stadtumbau" des Bundes und des Landes, verwirklicht werden.

"Der Weg ist toll", schwärmte Anwohnerin Karin Grähn. "Wir gehen hier gern mit unserem Hund spazieren. Wir freuen uns schon auf das Frühjahr, wenn wir dann das schöne Wetter für regelmäßige Spaziergänge nutzen können."

Der Uferstreifen bis zur Havel ist in Privateigentum der in Berlin ansässigen Kaufmann und Götz GmbH. "In Vorbereitung der Bauarbeiten haben wir mit der Stadt einen entsprechenden Pachtvertrag geschlossen, der über zehn Jahre läuft. Danach wird erneut entschieden, ob das Grundstück durch die Stadt gekauft oder weiter gepachtet wird", so Martina Kaufmann-Götz.