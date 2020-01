Sandra Euent

Paaren-Glien (BRAWO) Am Montagnachmittag informierte die Rettungsleitstelle die Polizei über einen Brand in einer Lagerhalle in Paaren-Glien. Die Halle gehörte zu einem landwirtschaftlichen Betrieb. Als die Polizei vor Ort eintraf, hatte die Feuerwehr bereits mit dem Löschen begonnen. Der Dachstuhl der Lagerhalle brannte in voller Ausdehnung. Das Gebäude wird als Lager für Tierfutter und als Abstellort eines Radladers genutzt. Das Fahrzeug, der Dachstuhl sowie eine auf dem Dach montierte Solaranlage wurden vollständig zerstört. Ein Übergreifen des Feuers auf in der Nähe befindliche Stallgebäude, in denen Tiere untergebracht sind, konnte verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung, wobei die genaue Brandursache nach jetzigem Stand noch unklar ist.