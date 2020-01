red

Baitz Die Eselwanderung von Bahnhof zu Bahnhof lädt ein, schnell, entspannt und umweltschonend Fläminger Landluft zu schnuppern. Das Wandergepäck übergeben die Teilnehmer vertrauensvoll am Bahnhof Baitz den Eseln. Die langohrigen und liebevollen Begleiter sorgen somit dafür, dass die Wanderer bei dieser besonderen Tour Kopf und Körper frei haben. "Wir streifen das NaturschutzgebieWandert der Belziger Landschaftswiesen und genießen die Weite, die dieser Landschaftsraum für uns bereithält. In Trebitz queren wir den größten Fluss des Flämings, die Plane. Die Abschlussetappe führt entlang eines kleinen lehr -und waldreichen Pfades, parallel zur kleinen Plane, direkt zum Bahnhof der Stadt Brück. Hier haben Sie die Möglichkeit einzukehren", berichtet Natur– und Landschaftsführer Jan Prowaznik. Die Tour beginnt am Sonnabend, 25. Januar, um 10.30 Uhr am Bahnhof Baitz. Die Tour dauert ungefähr vier Stunden.

Weitere Auskünfte zur Tour und Anmeldungen bei Natur– und Landschaftsführer Jan Prowaznik: Internet www.eselnomaden.de, Telefonnummer 01573/0308560, E-Mail info@eselnomaden.de.