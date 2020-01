MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Eine Radfahrerin ist am Montag Opfer eines Raubdeliktes geworden. Die 55-jährige Frau befuhr gegen 7.15 Uhr die Friedrich-Engels-Straße in Richtung Bahnhof, als sich von hinten ein unbekannter Radfahrer näherte und ihr die Handtasche von der Schulter riss. Der Täter floh anschließend mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Die Polizeiinspektion Oder-Spree/Frankfurt (Oder) erbittet Hinweise zu Aussehen und Fluchtweg des Täters. Telefon: 03361 5680.