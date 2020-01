Uwe Spranger

Rüdersdorf (MOZ) Eigentlich sollte es um Standorte für die großen farbigen Blumenkübel gehen, die von der Gemeinde angeschafft wurden, aber noch nicht alle geliefert wurden. Laut Ortsvorsteher Detlef Adler (Linke) ist man daran interessiert, nicht nur weit sichtbare Stellen auszuwählen, sondern auch Paten zu finden, die sich dann um die Pflege der Pflanzen kümmern. Denn ein Bild, wie es zeitweilig der Kübel am Torellplatz geboten habe, wolle man vermeiden.

Als eine mögliche Stelle brachte Falko Maaß (Gewerbe) die Ecke See-/Külz-/Schulstraße ins Gespräch, direkt unterhalb der Peter-Lübkes-Brücke über den Kalkgraben. Er hätte auch jemanden, der bereit wäre, dort die Pflege zu übernehmen, berichtete er. Denn die Patenschaften sollten schon für Standorte in der Nähe der Wohnung gelten.

Blumenkastenidee für Brücken

Heidi Hilliger, Gast der Sitzung, wünschte sich, dass auch in ihrem Wohnbereich Alt-Rüdersdorf etwas für das Ortsbild passiert. Zunächst einmal Stolperfallen für Leute mit Rollator an Bushaltestelle und Glascontainern beseitigt werden. Ansonsten schweben ihr nicht weitere Blumenkübel vor. Vielmehr sollten von Tasdorf bis Alt-Rüdersdorf Loren aufgestellt werden, mit denen deutlich werde, dass man sich in einer Bergbaugemeinde befinde. Bislang gibt es an der Einmündung Heinitzstraße ein solches Gefährt, das auf den Museumspark hinweist. Zudem hatte Bauhofleiter Torsten Tissmer in einer früheren Sitzung bekundet, dass auf dem Kreisel Torellplatz ein solches Stück als Hingucker platziert werden könnte. Die Bergbau-Wagen benötigen auch weniger Pflegeaufwand, weil sie nicht bepflanzt, sondern mit Kalkstein gefüllt würden, hieß es.

Ronny Neumann hatte noch eine andere Idee: An das Geländer der erneuerten Kalkgrabenbrücke gehörten aus seiner Sicht Blumenkästen.

Weitere Vorschläge für Kübelstandorte oder Patenschaften können an den Ortsbeirat geschickt werden.

Kontakt: E-Mail an obruedersdorf@ruedersdorf.de