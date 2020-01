Volkmar Ernst

Liebenwalde (MOZ) Liebenwaldes Vize-Bürgermeisterin und und Kämmerin wird Ende des Jahres in den Ruhestand versetzt. Als Wahlleiterin bleibt sie der Stadt aber noch bis 2024 erhalten.

Wenn sich jemand in Liebenwalde und seinen Ortsteilen, vor allem aber im Rathaus auskennt, dann ist es Martina Schnur. In der Kommunalpolitik macht ihr keiner was vor, und hat jemand Fragen, dann findet er in ihr immer einen kompetenten Ansprechpartner. Doch die Tage von Martina Schnur in der Liebenwalder Verwaltung sind gezählt. Korrekt, wie sie ist und immer handelt, wollte sie dies zuerst den Kommunalpolitikern im Verlauf der nächsten Stadtverordnetensitzung mitteilen und dann erst allen anderen. Doch manchmal kommt es eben anders, wie mit der Ankündigung der anstehenden Veränderungen im Mühlenbecker Rathaus. Denn das verlässt Kerstin Bonk, um im Juli nach Liebenwalde zu wechseln und später die Leitung des Hauptamtes und der Kämmerei zu übernehmen.

Gemeinsamer Ruhestand

Insofern ist es für Martina Schnur ein langer Abschied, doch eben auch ein gewollter, um "die Neue" in aller Ruhe in die anstehenden Aufgaben einarbeiten zu können. Erst zum 31. Dezember wird sie das Liebenwalder Rathaus verlassen. Eine bewusste Entscheidung, an der ihr Mann Hans-Christian Schnur nicht ganz unschuldig ist. Denn der ehemalige Chef des Trink- und Abwasserzweckverbandes (TAV) ist schon zu Hause und genießt das Rentnerdasein. Ihm dabei zur Seite stehen, ist durchaus ein legitimes Anliegen. Vielleicht möchte sie ihren Mann aber auch nur unter Kontrolle haben, weil er viel zu viel Zeit im Garten und in der Garage mit Bastelarbeiten verbringt und alle Regale schon gefüllt sind? Wie dem auch sei, mehrere gemeinsame Hobbys habe die Beiden: die Kinder, die Enkel und das Reisen – und das zu genießen, das macht allemal gemeinsam mehr Spaß.

Soviel verrät Martina Schnur immerhin. Eine Reise nach Neuseeland sei schon lange ein Traum der beiden Globetrotter. Von Vorteil am Ruhestand dabei sei, dass sie nicht an Urlaubs- und Ferienzeiten gebunden seien. Eine Woche Verlängerung, das sei dann kein Problem mehr.

30 Arbeitsjahre in Liebenwalde

Doch wie gesagt, bis dahin sind noch ein paar Tage, und so bleibt Zeit, um sich in aller Ruhe auf den Abschied vorzubereiten. Immerhin sind es 30 Arbeitsjahre, die Martina Schnur in den Amtsstuben des Liebenwalder Rathauses verbracht hat. Ihr erster Arbeitstag war der 1. März 1990. "Ein kalter Tag", kann sie sich noch genau erinnern. Statt mit einem "Herzlich Willkommen" wurde sie vom damaligen Bürgermeister mit den Worten begrüßt: "Sie müssen erst einmal den Ofen in ihren Zimmer anheizen." Immerhin gab es dazu eine Packung Streichhölzer und Kohlenanzünder. Auch wenn die Öfen längst einer Zentralheizung gewichen sind, den Einstand wird Martina Schnur nicht vergessen.

Ihre erste Amtshandlung war dann die Vorbereitung der Kommunalwahl. Doch es hat geklappt. Die Bildung des Amtes, später die Gründung der Stadt in ihrer heutigen Zusammensetzung mit den sechs Ortsteilen, dann die Einführung der Doppik in der Kämmerei, das sind nur drei von vielen Veränderungen, bei denen Martina Schnur im Verlauf ihres langen Berufslebens mitgewirkt hat. Was ihr dabei in Erinnerung geblieben ist: "Es ging immer im Laufschritt. Es war nie Zeit, sich in Ruhe darauf vorzubereiten, aber es hat dennoch immer alles geklappt."

Insofern ist es schön, dass der Abschied am 31. Dezember diesmal kein abruptes Ereignis ist. Außerdem bleibt sie der Stadt auch darüber hinaus noch verbunden. Denn als Wahlleiterin wurde sie von den Stadtverordneten für die Zeit bis 2024 bestätigt, und diese Aufgabe will sie gern auch zu Ende führen. "Man weiß zwar nie, was kommt. Aber ich kann mir gut vorstellen, das zu machen", sagt sie. Und auch da kann sie auf reichlich Erfahrungen zurückblicken. Dass Kommunalpolitiker aus persönlichen Gründen ihr Mandat zurückgeben oder krankheitsbedingt ein Wechsel im Parlament erforderlich wird, all das ist für Martina Schnur Routine, und auch da wird sie ihren Nachfolger ganz in Ruhe einarbeiten.